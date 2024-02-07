Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | В Черноморском районе наказали виновника ДТП, в котором пострадал ребёнок
актуально в республике
В Черноморском районе наказали виновника , в котором пострадал ребёнок
Фото: МВД по РК

В Черноморском районе наказали виновника ДТП, в котором пострадал ребёнок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:17 07.02.2024

В Черноморском районе суд признал местного 63-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ.

В начале октября прошлого года осужденный на автомобиле «Додж» двигался по одной из улиц в поселке Черноморское. Выезжая со второстепенной дороги, мужчина не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мопедом, пассажиром которого был мальчик, 2013 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и малолетнему пассажиру мопеда причинен тяжкий вред здоровью, — в прокуратуре напомнили обстоятельства аварии.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы. В пользу потерпевших судом взыскано 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.