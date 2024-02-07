В Черноморском районе наказали виновника ДТП, в котором пострадал ребёнок

В Черноморском районе суд признал местного 63-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ДТП — ЗДЕСЬ.

В начале октября прошлого года осужденный на автомобиле «Додж» двигался по одной из улиц в поселке Черноморское. Выезжая со второстепенной дороги, мужчина не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мопедом, пассажиром которого был мальчик, 2013 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и малолетнему пассажиру мопеда причинен тяжкий вред здоровью, — в прокуратуре напомнили обстоятельства аварии.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы. В пользу потерпевших судом взыскано 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.