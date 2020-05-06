В честь 75-летия Победы в аэропорту «Симферополь» заложили памятную аллею

Около 200 кипарисов и кустов можжевельника высажены на привокзальной площади международного аэропорта Симферополь в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором закладки аллеи в аэропорту выступил Акционерный Банк «РОССИЯ». На церемонии открытия управляющий симферопольским филиалом «АБ «РОССИЯ» Александр Головачев и генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин поучаствовали в высадке одного из кипарисов. Всего на привокзальной площади перед новым пассажирским терминалом аэропорта высадили 24 кипариса и 157 кустов можжевельника. К растениям будет подведено капельное орошение, пространство между ними засеют газонной травой.

В годы войны сотрудники аэропорта Симферополь, как и миллионы наших соотечественников, встали на защиту Родины. Многие из них были награждены самыми высокими наградами и продолжили развивать наш аэропорт уже в мирное время. Например, в послевоенные годы в аэропорту работали сразу несколько Героев Советского Союза, что большая честь для нас. Наш долг помнить о понесенных в годы войны тяжелых потерях, работать на процветание страны и ежедневно доказывать своими делами, что наши предки жертвовали собой не зря. Я признателен партнерам из банка «Россия» за важную и прекрасную инициативу по увековечиванию памяти героев-победителей, — отмечает генеральный директор ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» Евгений Плаксин.

Это аллея в честь советских воинов, которые защищали нашу замечательную Родину от поганой фашистской чумы. В память о героях, которые отдали жизни за свою землю. Уверен, что аллея станет достойным украшением одного из самых красивых и современных аэровокзальных комплексов страны. Здесь каждый из миллионов пассажиров аэропорта сможет не только прогуляться, но и вспомнить своих героев этой страшной войны. Помним, чтим и гордимся, — цитирует пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь» управляющего симферопольским филиалом «АБ «РОССИЯ» Александра Головачева.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»