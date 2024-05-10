В честь 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе устроили концерт

9 мая Севастополь отмечает День Победы и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По случаю двойного праздника во Дворце культуры рыбаков состоялось торжественное собрание и праздничный концерт «Здесь не было тыла, здесь всюду был фронт!».

Уважаемые севастопольцы, поздравляю вас с праздником! В эти дни мы провели множество мероприятий: открыли после реставрации обелиск «Штык и Парус», вернули вечный огонь к монументу «Солдат и Матрос», в художественном музее открылась выставка картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». Но самое главное – мы вспоминаем наших героев, наших защитников, которые шли на смерть, чтобы освободить Севастополь, потому что любили его всем сердцем. Люди побеждали, потому что знали – белокаменный город должен быть свободным. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал однажды: «Пример Севастополя показал всему миру: там, где люди полны решимости бороться за свою землю, за своё достоинство и свою свободу, враг не пройдёт». И сегодня Севастополь остаётся примером мужества, чести и славы. Наших героев, наших защитников и освободителей мы будем помнить всегда, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Собравшихся поздравил заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

80 лет назад части Красной армии освободили город Севастополь и полностью очистили Крым от фашистских захватчиков. Стойкость и мужество наших солдат и офицеров, вера в победу нашего народа не позволили проиграть – как не проигрывали русские князья Александр Невский и Дмитрий Донской, адмиралы Фёдор Ушаков и Павел Нахимов. Мы гордимся нашими дедами, прадедами, отцами, которые позволили нам одержать эту победу, – говорит Кирилл Степанов.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев подчеркнул, что севастопольцы всегда будут благодарны героическим защитникам и освободителям города.

9 Мая – это знаковая и священная дата для каждого россиянина, но для севастопольцев это особенный праздник. Сколько бы лет ни отделяло нас от того праздничного майского салюта 1945 года, в наших сердцах никогда не угаснет чувство искренней благодарности к тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В этом чувстве благодарности нас воспитывали наши родители, а сегодня мы именно так воспитываем наших детей. Сегодня многие севастопольцы продолжают славные, героические традиции наших предков, и мы гордимся нашими защитниками, – подчеркивает Владимир Немцев.

Заместитель командующего Черноморским флотом Вячеслав Витольд в своем выступлении отметил, что невозможно переоценить подвиги ветеранов Великой Отечественной войны.

Золотой строкой вписаны в историю беспримерные подвиги защитников освободителей Крыма и Севастополя, стойкость и мужество армии и флота. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли воины-черноморцы. За годы войны Черноморский флот провел 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и судов противника. Сегодня черноморцы успешно выполняют боевые задачи, доказывают, что они являются достойными наследниками боевой славы поколения победителей. В стойкости и самоотверженности наших ветеранов обретаем мы сегодня свою силу, – подчёркивает Вячеслав Витольд.

Перед зрителями выступили: ансамбль песни и пляски Черноморского флота, государственный ансамбль танца «Чёрное море», Севастопольский академический театр танца имени В.А. Елизарова, хореографический ансамбль «Атлантика», народный ансамбль танца «Радость», народный вокальный коллектив «Ремикс», образцовый ансамбль народной песни «Калинка», образцовый хореографический ансамбль «Дива», образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц», вокальный ансамбль «Жар-птица», заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов, заслуженные артисты Севастополя Игорь Цветков и Алексей Кольтиков, заслуженные артистки Севастополя Галина Тигонен и Светлана Дорохина, заслуженный артист Севастополя и Республики Крым Геннадий Ченцов, заслуженные артисты Республики Крым Максим Дерябин, Никита Бачинский и Федор Марченко, артисты Николай Нечаев и Александр Олещинский, артистки Диана Горбарчук, Есения Гайдук, Анастасия Лепская, Лиза Шаталина, Татьяна Гарбуз, Анастасия Манжос, а также отряд почётного караула «Пост № 1».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя