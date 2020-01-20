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В честь Дня Республики Крым сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри

В честь Дня Республики Крым сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 18:02 20.01.2020

В преддверии Дня Республики Крым на вершине горы Ай-Петри в рамках акции, организованной общественными организациями и администрацией города Ялта, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг Республики.

Спасатели, используя специальное снаряжение, установили флаг на высоте 1234 метра, поздравив присутствующих с этим важным для всех крымчан праздником. На мероприятии присутствовали около 140 представителей местной общественности, — рассказали в МЧС РК.

В честь Дня Республики Крым сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри

Как отметил начальник Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» Юрий Павлов, этот праздник — большая гордость для всех крымчан.

Напомним, 29 лет назад, 20 января 1991 года крымчане на референдуме проголосовали за «Воссоздание Крымской автономной Советской социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника союзного договора».

В честь Дня Республики Крым сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри

Фото: КРЫМ-СПАС.

В честь Дня Республики Крым сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаг на вершине горы Ай-Петри

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