В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

В Севастополе на ринге СШОР № 4 (директор – Валентин Соболевский) в рамках празднования Дня ВМФ России прошла матчевая встреча по боксу среди спортсменов Южного федерального округа (ЮФО). Организатором спаррингов выступил БК «Фиолент» при поддержке Федерации бокса Севастополя.

Всего было проведено 10 поединков: 2 – среди юношей 15-16 лет, 1 – среди юниоров 17-18 лет и 7 – среди мужчин. На ринг вышли боксеры из Севастополя, Волгограда, Ростова-на-Дону и Алушты.

Президент боксёрского клуба «Фиолент» Олег Надёжин вручил руководителю Общественного Движения «Доброволец» Дмитрию Голикову благодарность за помощь в организации турнира.

По приглашению Олега Надёжина на мероприятии присутствовали: помощник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии России Юрий Котов, председатель попечительского совета БК «Фиолент», полковник ФСБ России, Службы Внешней разведки России, вице-президент благотворительного фонда ветеранов группы специального назначения «Вымпел» Павел Поляшев, президент Федерации бокса Севастополя Ленур Курсеитов, капитан 1-го ранга, помощник коммандующего Черноморским Флотом по физической подготовке Олег Хоменко, заместитель председателя РФСО «Спартак» по виду спорта – бокс Никита Сурнин. Почетным гостям были вручены Благодарственные письма за содействие в организации мероприятия и в честь Дня ВМФ флота России.

Все спортсмены были награждены грамотами и медалями за участие в матчевой встрече. Лучшим боксером по решению судей признан представитель «Фиолента» Вусал Алиев, севастополец Валентин Пьянков получил приз «За волю к победе», а ростовчанин Харитон Агрба – «За лучшую технику», сообщает официальный сайт Федерации бокса Севастополя.

Несомненно, каждый из спортсменов получил огромный опыт. Спортсмены боксерского клуба «Фиолент» показали отличную технику, прекрасное ведение боя и достойно защитили честь Грода-Героя Севастополя.

Фото и материалы: пресс-служба ОД «Доброволец», Федерация бокса Севастополя.