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В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:26 30.07.2020

В Севастополе на ринге СШОР № 4 (директор – Валентин Соболевский) в рамках празднования Дня ВМФ России прошла матчевая встреча по боксу среди спортсменов Южного федерального округа (ЮФО). Организатором спаррингов выступил БК «Фиолент» при поддержке Федерации бокса Севастополя.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Всего было проведено 10 поединков: 2 – среди юношей 15-16 лет, 1 – среди юниоров 17-18 лет и 7 – среди мужчин. На ринг вышли боксеры из Севастополя, Волгограда, Ростова-на-Дону и Алушты.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Президент боксёрского клуба «Фиолент» Олег Надёжин вручил руководителю Общественного Движения «Доброволец»  Дмитрию Голикову благодарность за помощь в организации турнира.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

По приглашению Олега Надёжина на мероприятии присутствовали: помощник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии России Юрий Котов, председатель попечительского совета БК «Фиолент», полковник ФСБ России, Службы Внешней разведки России, вице-президент благотворительного фонда ветеранов группы специального назначения «Вымпел» Павел Поляшев, президент Федерации бокса Севастополя Ленур Курсеитов, капитан 1-го ранга, помощник коммандующего Черноморским Флотом по физической подготовке Олег Хоменко, заместитель председателя РФСО «Спартак» по виду спорта – бокс Никита Сурнин. Почетным гостям были вручены Благодарственные письма за содействие в организации мероприятия и в честь Дня ВМФ флота России.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Все спортсмены были награждены грамотами и медалями за участие в матчевой встрече. Лучшим боксером по решению судей признан представитель «Фиолента» Вусал Алиев, севастополец Валентин Пьянков получил приз «За волю к победе», а ростовчанин Харитон Агрба – «За лучшую технику», сообщает официальный сайт Федерации бокса Севастополя.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Несомненно, каждый из спортсменов получил огромный опыт. Спортсмены боксерского клуба «Фиолент» показали отличную технику, прекрасное ведение боя и достойно защитили честь Грода-Героя Севастополя.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

Фото и материалы: пресс-служба ОД «Доброволец», Федерация бокса Севастополя.

В честь Дня ВМФ боксерский клуб «Фиолент» провел матчевую встречу среди спортсменов ЮФО

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