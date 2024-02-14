В честь дня экскурсовода в Севастополе проведут бесплатные экскурсии

17 февраля в преддверии Всемирного дня экскурсовода (отмечается 21 февраля) в Севастополе пройдут 11 бесплатных экскурсий. Как сообщает Туристический портал Крыма, посетителей познакомят с историческим центром города, его сердцем и душой, поведают тайны подземной Балаклавы. Рассказываем о том, как записаться и откуда (и в какое время) стартуют прогулки.

Такой подарок горожанам и гостям делает Центр развития туризма Севастополя вместе с партнёрами и экскурсоводами местных туркомпаний. Почти весь день 17 февраля по «белокаменному» и его окрестностям будут проходить бесплатные экскурсии.

В 10:00 от сквера у Центральной библиотеки им. Л.Н. Толстого стартует экскурсия «Архитектурная симфония центрального городского холма». Её проведёт экскурсовод со стажем Наталья Пискова.

Сразу несколько исторических прогулок проведут экскурсоводы библиотеки им. Л. Н. Толстого.

В 10:00 от междугородних касс на площади Генерала Захарова вы отправитесь на маршрут «Шагаем Северной стороной. Инженерная балка».

В 10:00 от остановки общественного транспорта «Площадь Геннериха» для всех желающих устроят познавательную прогулку «Шагаем Корабельной стороной».

В 10:00 те, кто придут ко входу в Центральную городскую библиотеку им Л.Н. Толстого, узнают много интересного о площади Ушакова и её окрестностях.

Если вас манят тайны подземной Балаклавы – в 11:00 приходите ко входу в Северный форт (координаты: 44.499751, 33.611042). Экскурсию проведёт председатель СРОО сохранения исторического наследия «Гренадёр» Илья Давыдов. Участников просят надеть удобную обувь и взять фонарики.

В 11:00 от площади 1-го мая у памятника Л. Украинке в Балаклаве начнётся ещё одна историческая прогулка по некогда засекреченной территории. Совершить её приглашает экскурсовод Анатолий Котов. Он расскажет о разных периодах жизни «рыбацкого местечка», ставшего популярным крымским курортом.

Вторая часть экскурсий по Севастополю продолжится также в 11:00. Старт даст экскурсовод Анна Курасова. С ней от Екатерининского сквера города-героя, который находится на улице Ленина, вы пойдёте подробно знакомиться с историческим центром «белокаменного».

В 11:00 и 17:30 увлекательные прогулки «По центру с коренным севастопольцем» проведёт Ольга Савицкая. Начало пути – возле колоннады Графской пристани на площади Нахимова.

В 12:00 эстафету подхватит экскурсовод Центра развития туризма Севастополя, Карина Хмиляр. Она будет ждать участников прогулки также на площади Нахимова, возле памятника 200-летия Севастополя, а потом познакомит с центром города, его сердцем и душой.

В 14:00 снова от площади, только уже у памятника адмиралу Нахимову, сформируется группа желающих попасть на экскурсию «Севастополю с любовью». Её проведёт Людмила Сытник.

Всем, кто хочет стать участником бесплатных исторических прогулок, нужно записаться на них с 10:00 до 19:00 по телефону: +7 978 907-96-70 или в ТИЦ на Корнилова, 2. Организаторы акцентируют: количество мест ограничено.