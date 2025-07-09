В честь Дня семьи, любви и верности в Севастополе провели праздничное мероприятие

Движение Первых и Российское общество «Знание» организовали тематические локации на площадке городской Точки кипения в честь Дня семьи, любви и верности. Праздник объединил более сотни участников: школьники, студенты, наставники и педагоги, а также участники специальной военной операции. Организаторы выделили три направления праздника: просветительское, творческое и спортивное. Ключевым событием праздника стала церемония торжественного вручения паспортов «Мы – граждане России!».

Семья – самое важное, что есть в жизни человека. Именно в семье мы находим поддержку и опору, становимся лучше, растем и развиваемся. Сегодня в России созданы все условия для создания семьи. По своему опыту знаю, как государство поддерживает молодых родителей. Мы стремимся сделать Движение Первых продолжением семьи. Мотивируем севастопольцев сделать участие в мероприятиях и проектах Движения Первых доброй семейной традицией, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя совета регионального отделения Движения Первых Анну Молчанову.

В ходе мероприятия провели торжественную церемонию вручения паспортов «Мы – граждане России!». Первый паспорт 18 школьникам вручил участник специальной военной операции и участник программы «Севастополь – Город Героев» Андрей Хорошилов. Также среди спикеров ветеран СВО Константин Самошин. Ветеран поделился своим опытом, рассказал об исторических параллелях, объяснил ценности защиты Родины.

Ребята также узнали о роли доверительного диалога в профилактике конфликтов и получили практические навыки укрепления психологического климата. Об этом им рассказал лектор общества «Знание», начальник отдела коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Коваленко.

Лектор общества «Знание», настоятель Храма святой Татианы, к.и.н., кандидат богословия Константин Белый (Отец Константин) в своем выступлении раскрыл историко-культурные корни праздника, связав традиции Петра и Февронии с современными вызовами. Главный специалист Координационного центра СевГУ Андрей Копылов разобрал кейсы вербовки молодежи через интернет и призвал семьи выработать «цифровую гигиену».

Психолог, профориентолог, многодетная мама и лектор общества «Знание» Ольга Правдюк в рамках своего выступления «Билет в будущее: профориентационная работа в семье» объяснила, как родители могут помочь детям в выборе профессии без давления.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя