В честь Дня создания финансовых органов Крыма вручены награды

Чествование состоялось в рамках межведомственного совещания, организованного Минфином Крыма по подведению итогов работы бюджетной сферы за 2024 год, при участии членов Коллегии и общественного совета при Министерстве финансов РК, представителей законодательной власти республики и исполнительной власти на местах Республики Крым.

Участниками торжества стали более 100 работников финансовой сферы со всех регионов республики и представителей организаций, принимающих активное участие в реализации отдельных направлений деятельности главного финансового ведомства республики.

С приветственным словом обратилась к присутствующим вице-премьер Ирина Кивико. В ходе своего выступления она отметила значимость проводимой работы по обеспечению прозрачности и открытости деятельности главного финансового ведомства республики, в том числе по повышению эффективности и информированности общественности по основным видам его деятельности.

Хочу выразить глубокую признательность финансистам, а также тем людям, которые помогают проводить максимально открытую политику во всех направлениях деятельности финансового ведомства, в том числе членам общественного совета при Министерстве финансов, представителям Центра финансовой грамотности Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования и Центра гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова за плодотворную совместную работу и взаимное сотрудничество в работе, направленной на проведение максимально открытой политики во всех направлениях деятельности финансового ведомства, прежде всего, направленной на повышение финансовой грамотности крымчан и развитие инициативного бюджетирования на территории Республики Крым, – сказала Ирина Кивико.

В праздничный день для людей, которые отвечают за стабильность и совершенствование финансовой сферы в республике, и тех, кто тесно сотрудничает с министерством звучали самые теплые слова благодарности.

Лучших из лучших с годовщиной профессионального республиканского праздника также поздравили представители Государственного Совета РК: первый заместитель Председателя Госсовета РК Владимир Козырев, председатели Госкомитетов Госсовета РК Ольга Виноградова и Оксана Доброрез, руководитель Управления Федерального казначейства по РК Максим Миронов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по РК Сергей Крюков.

В своих поздравлениях представители законодательной власти республики и руководители ведомств отметили, что этот праздник призван подчеркнуть значимую роль сферы финансов в развитии и укреплении экономической системы не только Крыма, но и всего государства в целом.

В свою очередь Ирина Кивико поздравила всех с праздником, пожелав дальнейших успехов на благо процветания республики, здоровья, счастья и мирного неба.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК