В честь праздника 8 марта в Симферополе отменят графики подачи воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в честь праздничного Международного женского дня в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах временно отменят графики подачи воды.

Уважаемые жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов! В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 6:00 6 марта до 9:00 9 марта. В остальные дни подача воды будет осуществляться согласно утвержденному графику, — говорится в сообщении ГУП РК «Вода Крыма».

Отметим, речь идет о холодной воде. Возобновление централизованной подачи горячей воды пока не предвидится.