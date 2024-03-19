В честь юбилея воссоединения Крыма с Россией в Судаке озеленили квартал «Молодежный»

18 марта в России стартовала международная акция «Сад памяти». Первое мероприятие по озеленению прошло на территории квартала «Молодежный» в г. Судаке. Арт-кластер «Таврида» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса» высадили 377 деревьев в честь 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В этом году проходит юбилейная пятая акция «Сад памяти», ее ключевая цель — сохранение в памяти подвигов героев. С 2020 года было высажено более 100 миллионов деревьев, а участниками стали более 5,5 миллионов человек в 50 странах мира. Старт акции традиционно происходит в Крыму, в этом году он приурочен к особой для всей страны дате.

Символично, что «Сад Памяти» закладывается там, где 80 лет тому назад мы одержали победу над фашистской Германией, где 14 апреля мы встречаем наш праздник — день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Здесь будет прекрасный сквер, который мы будем оберегать, — рассказал глава администрации г. Судака Константин Подсевалов.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико тоже отметила значимость этого события и поздравила всех участников акции с Крымской Весной.

Мероприятия проекта необходимы также в контексте сохранения лесов и озеленения городов. По совместной инициативе движения «Волонтеры Леса», арт-кластера «Таврида» и Минприроды Республики Крым с этого года запущена программа озеленения территорий Судака и арт-кластера «Таврида». Символично, что сегодня, в день воссоединения Крыма с Россией, «Волонтеры Леса» вместе с арт-кластером «Таврида» приступили к первому этапу реализации этой программы.

В честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией арт-кластер «Таврида» при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства принял участие в создании природного пространства для жителей Судака и мы надеемся, что этим вносим вклад и в патриотическое воспитание молодежи. Это важное направление, одно из приоритетных. Арт-кластер рад быть причастным к различным событиям, которые проходят в Крыму, и активно поддерживает также другие культурные программы и крупные молодежные проекты, — рассказал заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» Виталий Петрунин. Я поддерживаю все экологические мероприятия, особенно если они тематические. Сегодня мы сажаем деревья в память о солдатах Великой Отечественной войны. Я воспитан патриотом и для меня очень важно внести вклад во что-то значимое. Дерево вырастет, и я, мои родственники и друзья будем знать, что это сделано в память о людях, которые подарили нам мирную жизнь. «Таврида» для Крыма, как путеводная звезда, с ее появлением Крым стал цвести, особенно Судак, ведь эти акции, культурные и творческие инициативы дают людям возможность творить, развиваться и к чему-то стремиться, — поделился резидент арт-кластера «Таврида» RETUNEC.

Большое участие в развитии акции принимает движение «Волонтеры Леса». Привлечение молодежи позволяет ему внести свой вклад в сохранение исторической памяти и продвижение традиций нашей страны.

В этом году «Сад памяти» перешагнул 5-летний рубеж, объединив сотни тысяч молодых ребят со всего мира. Каждое дерево, посаженное в память о героях, становится символом надежды, мирного будущего и заботы о природе — наших лесах и зеленых насаждениях. Символично, что сегодня, в день воссоединения Крыма с Россией, Волонтеры Леса вместе с арт-кластером «Таврида» приступили к первому этапу реализации совместной программы озеленения Крымского полуострова. Уже через 5-10 лет здесь будут расти уникальные сады и леса, которые станут еще одной визитной карточкой и зеленым кодом всего полуострова, — отмечает председатель ВОД «Волонтеры Леса» Ольга Степченко.

Участниками и партнерами мероприятия стали организация «Движение Первых» Крымского федерального университета им В.И.Вернадского, Крымское региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема», Крымское региональное отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Содействие в организации акции в Судаке оказали Минприроды Республики Крым, администрация г. Судака, Никитский ботанический сад, отели «Мрия» и «Лучано Форос».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»