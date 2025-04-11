В четырех из 10 компаний Крыма есть удаленка

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

В настоящее время 44% предприятий Крыма разрешают своим сотрудникам работать из дома.

В целом удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (68%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 2%.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 39% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 19%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (18%).

Время проведения: 5 марта — 9 апреля 2025 года

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