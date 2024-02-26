В числе победителей юбилейного сезона конкурса «Лидеры России» — два крымчанина

25 февраля Наблюдательный совет подвел итоги оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 102 управленца из 31 региона Российской Федерации и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького.
Победителями из Республики Крым стали заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Гарант-СВ» Наталья Вистунова из Ялты и заведующий кафедрой, декан факультета Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Максим Кривенцов из Симферополя.
На официальном объявлении результатов пятого сезона конкурса «Лидеры России» присутствовали члены Наблюдательного совета конкурса: первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, депутат Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, вице-президент федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой.
Кроме того, в заключительный день суперфинала с участниками встретились: президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, художественный руководитель – директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский.
Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.
Со списком победителей юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России» можно ознакомиться здесь.
По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»
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