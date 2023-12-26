В числе зданий, пострадавших в Феодосии от обстрела ВСУ, школы и детские сады

В Феодосии из-за вражеской атаки пострадали три детсада и три школы. Об этом Крым 24 сообщила начальник управления образования администрации Феодосии Надежда Алексеенко.

В 3:35 поступил звонок от одного из руководителей учреждений, где сторож доложил о повреждениях оконных рам, стекол. С этого момента отрабатывалось всё с каждым учреждением, руководителем тех учреждений, которые находятся в зоне серьезной чрезвычайной ситуации. Замечу, что наиболее пострадали один детский сад и школа, ещё два сада и две школы пострадали менее, — сообщила Алексеенко.

Она рассказала, что в двух школах объявили дистанционное обучение, а в одном учебном учреждении, которое пострадало больше всего, объявили досрочные каникулы.

Два детских сада, в которых есть небольшие повреждения, приняли детей в непострадавших помещениях, один детский сад на сегодня приостановил прием детей, — добавила Алексеенко.

Достаточно серьезно пострадала феодосийская детская музыкальная школа. В здании практически не осталось целых окон, повреждён фасад, крупные разрушения в концертном зале.

Около 4 утра я была уже здесь, на месте. Сейчас происходит уборка, в помещении очень много повреждений, выбиты стёкла в окнах классов и, конечно, огромное повреждение концертного зала, там выбиты все окна. Слава богу, инструменты, рояли наши не пострадали, — рассказала корреспонденту «Крым 24» директор МБУДО «ФМДШ №1» Елена Рябова.

Все предновогодние выступления, к которым готовились дети, отменены. Восстановлением уже занимаются, чтобы после зимних каникул ученики смогли вернуться к занятиям.