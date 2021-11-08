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В Чистеньком, под Симферополем началось строительство крупного хаба. Власти надеются обуздать цены
Скриншот: Крым 24

В Чистеньком, под Симферополем началось строительство крупного хаба. Власти надеются обуздать цены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 08.11.2021

В селе Чистеньком, под Симферополем начинается строительство крупного оптово-распределительного центра. По замыслу властей, такой хаб поможет «урегулировать» цены на продуктовом рынке Крыма.

Строительство оптово-розничного центра осуществляется по поручению президента России с целью урегулирования ситуации на рынке продовольственных товаров на территории Республики Крым, — рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрий Ворона.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в июле 2023 года. Благодаря строительству оптово-распределительного центра дополнительно создадут 1 200 рабочих мест. Но главная цель крупного хаба – сдержать цены на сельхозпродукцию.

Мы возлагаем надежды, что оптово-распределительный центр позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым. Потому что будут большие объёмы хранения и это будет новое, современное, качественное хранение, – сказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Инвестор (ООО «ПУД») прогнозирует снижение цен на 20%. Отмечается, что пока в Крыму нет качественной инфраструктуры в виде логистических центров класса «А». Это мешает размещать местный урожай фруктов и овощей на собственной территории и обуславливает продажу с «полей» с низкой добавленной стоимостью.

На реализацию проекта инвестор потратит 6,2 миллиарда рублей. Строительство начинается на земельном участке площадью 25 га. Площадь самого комплекса составит 60 тысяч кв. метров.

В Чистеньком, под Симферополем началось строительство крупного хаба. Власти надеются обуздать цены

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