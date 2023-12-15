В чудеса верите? А волшебником стать хотите? Помогите маленькому Артёму собрать деньги на реабилитацию

Вы верите в чудо? А в новогодние чудеса? До закрытия сбора на комплексную годовую реабилитацию шестилетнего Артёма Глинина с диагнозом РАС осталось собрать 444 тысяч рублей. Собрано 58%.

В преддверии новогодних праздников мы нашли тайного Санту, который готов подарить Артёму недостающую сумму, если до 19 декабря — дня Святого Николая, сбор будет закрыт на 65%. Очень важно не упустить эту возможность и помочь Артёму уверенно войти в 2024 год. Срочно нужно собрать 76 400 рублей. Это и есть чудо, которое вы можете сотворить перед наступлением нового года. Невозможное станет возможным, если мы объединимся и приложим немного усилий. Мы верим в чудо, а вы? — отмечают в БФ «Гольфстрим».

Артём из многодетной семьи. На фоне ментальных особенностей, связанных с диагнозом РАС, с полутора лет он страдает от всевозможных страхов. Его самый главный страх — это страх дефекации. Эта проблема привела к образованию в кишечнике каловых камней, которые серьезно угрожают здоровью и жизни ребенка. Решить эту проблему механически недостаточно. Нам нужно помочь Артёму побороть этот страх.

Мальчик боится практически всего: он устраивает истерики, если видит большое количество людей и детей, даже в игровой комнате, которую он обожает. Артём боится мыть голову до слез и истерик, боится стиральной машины и даже выдергивает шнур из розетки, если она включена.

Благодаря поддержке неравнодушных людей уже четвертый месяц с Артёмом занимаются специалисты детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Под их контролем он каждый день мужественно преодолевает свои страхи, борется с диагнозом и делает огромные шаги в восстановлении и развитии. Уже сейчас видим отличные результаты. У него есть шансы на нормальную жизнь, на посещение школы, на обучение и развитие.

Давайте создадим новогоднее чудо! А тайный Санта обязательно исполнит и ваше новогоднее желание. Большое спасибо за Вашу поддержку! — Ваш Фонд «Гольфстрим».