В Чёрном море стартовали масштабные военные учения стран НАТО

Во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря страны НАТО начинают масштабные военно-морские учения «Бриз» (Breeze). Маневры продлятся месяц, пишет РИА Новости.

Точное количество и состав участников военных учений не раскрывается. Маневры пройдут под руководством военно-морского флота Болгарии.

В прошлом году в них приняли участие 14 стран, включая Болгарию, Албанию, Бельгию, Францию, Грузию, Грецию, Италию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Турцию, Великобританию и США. В ходе учений были задействованы морские дроны, военные корабли, самолеты и водолазные службы.

Как сообщают болгарские СМИ, в рамках подготовки к учениям прорабатывались конкретные сценарии по проведению операций в море, обезвреживанию подводных мин и координации работы ВМС Болгарии с правительственными и неправительственными организациями.

СПРАВКА: Учения проводятся ежегодно с 1996 года. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.

В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан заявлял, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.

Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза «впали в реваншистский угар», что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Генерал армии РФ Валерий Герасимов сообщал, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.

источник: РИА Новости Крым

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