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В Чёрном море — запрет вылова водных биоресурсов
фото: pikist.com

В Чёрном море — запрет вылова водных биоресурсов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:52 30.10.2023

Запрет вступает в действие 1 ноября и будет действовать до 28 февраля 2024 года в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Чёрном море.

В целях  сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Чёрном море, в соответствии с пунктом 52 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна,  утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» (Далее – Правила рыболовства) с 1 ноября 2023 г. по 28 февраля 2024 г. запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акватории Ялтинского грузового порта города Ялта на расстоянии от берега менее 100 метров, на акватории Ялтинского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной им. Ленина города Ялта до устья реки Водопадная на расстоянии от берега менее 100 метров, на акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 метров, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

Вместе с тем, согласно п. 51 Правил рыболовства: перед устьями рек на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от устья устанавливаются районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении любительского рыболовства.

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источник: пресс-служба администрации Ялты

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