В декабре в Феодосии заработает резиденция Деда Мороза

Для детей готовят встречу со сказочными персонажами, мастер-класс и чаепитие.

19 декабря в Феодосии откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать до Рождества. Юных гостей ждёт экскурсия-представление, сладкий подарок, встреча с зимним волшебником, его внучкой, Снеговиком и Эльфом. Также ребят научат делать ёлочные игрушки и угостят чаем. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

В День святого Николая, 19 декабря, в Феодосии вновь откроется резиденция Деда Мороза. Дети смогут прийти к нему на приём и лично познакомиться. Встречи будут проходить до 7 января включительно. Приём в резиденции – это не утренник и не стандартный новогодний праздник. Это специально разработанная экскурсия в мир новогодних чудес. Выбирайте дату и время и обязательно записывайтесь заранее! За три дня до приёма с родителями свяжется отдел волшебства резиденции, попросит заполнить анкету о ребенке. В ней будут вопросы о том, какие значимые события у ребенка за этот год, его хобби, главные желания и особенности, – рассказали организаторы.

Во время экскурсии-представления дети встретятся со Снегурочкой, секретарём Деда Мороза Снеговиком и главным помощником Эльфом. Будут фокусы и сюрпризы. Вместе с новогодним бородачом и его внучкой ребята сделают ёлочную игрушку, а после упакуют, чтобы подарить близким. Затем состоится чаепитие: угощать горячим напитком Дедушка будет из самовара. Также он предложит детям свои любимые вкусные угощения. За столом главный по зимнему волшебству пообщается с каждым ребенком и вручит ему сладкий подарок. Мероприятие будет проходить в новогодних декорациях – фотозонах.

Представления состоятся 19 декабря – 7 января в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30. Продолжительность – 1,5 часа. На одном приёме смогут присутствовать максимум 15 детей. Поэтому организаторы рекомендуют заранее бронировать места по телефону +7 918 647-92-68. Возрастное ограничение: 3+. Все подробности можно узнать здесь.