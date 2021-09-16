В деле Александра Франчетти новый поворот: россиянин отказался от услуг чешского адвоката

Задержанный в Праге по запросу Украины гражданин РФ Александр Франчетти отказался от услуг пражского адвоката Яна Шварца. Об этом сообщила в четверг ТАСС ассистент юриста.

Мы уже не представляем интересы Александра Франчетти, — сказала она.

Поиском нового адвоката занимается семья россиянина.

Напомним, городской суд Праги принял во вторник решение арестовать Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. В заключении он будет дожидаться решения чешских властей о возможной выдаче киевским властям. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину может занять около года. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

Тем временем МИД России призывает Чехию не допускать политизации этого дела.

Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия. Все будет «исходить из конкретного развития событий».