Адвокат выясняет условия содержания россиянина Александра Франчетти в тюрьме Праги

И оказания арестованному медицинской помощи.

Адвокат задержанного в Чехии по запросу Украины серьезно больного гражданина РФ Александра Франчетти Ян Шварц выясняет условия предоставления его клиенту необходимой медицинской помощи в пражской тюрьме Панкрац, в которой он содержится. Об этом юрист сообщил в четверг ТАСС .

Мой подзащитный серьезно болен. Условия его содержания в тюрьме Панкрац в целом хорошие. Проблема, скорее, заключается в том, предоставляется ли ему необходимая медицинская помощь. Я буду выяснять это, — сказал Шварц.

Он также подтвердил, что опротестовал в Верховном суде помещение гражданина РФ под стражу.

По словам адвоката, Александр Франчетти тяжело переживает произошедшее с ним.

Ситуация, в которой он оказался, конечно, отражается на его психическом состоянии, — сказал Шварц.

Адвокат уточнил, что у Франчетти серьезные проблемы со здоровьем из-за болезни суставов. В то же время он подчеркнул, что тюремная администрация и персонал стараются обеспечить ему условия содержания в соответствии с этим.

Защита Франчетти настаивает, что его дело связано с политикой и не относится к криминальной сфере.

Сейчас главный вопрос — выдадут ли Александра Франчетти Украине… на расправу.

Прокурор проводит по делу о запросе Украины о выдаче Франчетти предварительное расследование. Он должен решить, предложить ли суду разрешить выдачу моего подзащитного Украине. Если прокурор выступит с этим предложением, то мы будем стараться, чтобы его экстрадиция была признана недопустимой, так как считаем, что это дело связано с политикой, а вовсе не относится к криминальной сфере, — сказал Шварц.

Адвокат проинформировал, что находится в тесном контакте с подзащитным и часто посещает его в пражской тюрьме Панкрац, где он содержится.

Мы старались, чтобы суд не принял решение о его заключении под стражу, но это, к сожалению, не удалось, — отметил Шварц.

Задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях «Русской весны» в Севастополе в 2014 году.

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