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В деле о теракте на Крымском мосту - 90 потерпевших
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

В деле о теракте на Крымском мосту — 90 потерпевших

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 14:39 19.02.2025

По делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году более 90 человек признаны потерпевшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

В данном уголовном деле проходит 92 потерпевших, — сказал собеседник агентства.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.

3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.

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По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.

В середине февраля 2025 года суд приступил к слушанию дела в закрытом режиме. В среду, 19 февраля, проходит очередное заседание.

источник: РИА Новости Крым 

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