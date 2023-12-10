В День героев Отечества в Симферополе возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь»

9 декабря в Симферополе прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина.

Сергей Аксёнов отметил, что герои разных поколений показывали примеры беззаветной преданности долгу и любви к Родине.

Сегодня наши воины, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, демонстрируют огромное мужество и доблесть, верность славным воинским традициям. В этой преемственности и связи поколений – наша сила и залог наших побед, – сказал Глава Крыма.

В память о подвиге павших героев Отечества была объявлена минута молчания.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, руководство Республики Крым и города Симферополя, представители общественности и силовых структур.

День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря начиная с 2007 года. В этот день чествуют тех, кто удостоен самых почетных государственных наград, в том числе званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.