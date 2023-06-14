В День города губернатор Севастополя вручил госнаграды

В театре имени А.В. Луначарского состоялась церемония вручения наград в рамках 240-й годовщины со Дня основания города Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев вручил государственные награды, почетные звания заслуженным представителям различных отраслей и премии города Севастополя в области культуры, общественной деятельности, журналистики, образования, физической культуры, спорта и туризма.

240 лет героической истории Севастополя. Истории побед и достижений, героизма и испытаний. Все испытания Севастополь достойно переносил благодаря своим людям. Сегодня каждый из вас вкладывает свой профессионализм в историю города. Каждый вклад бесценен. Вы создаете комфорт, уют и красоту в городе. С особым чувством поздравляю вас с признанием, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Награждённые:

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден главный научный сотрудник отдела Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской Академии наук» Виктор Егоров.

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Управления ветеринарии Николаю Дмитриву.

За особый личный вклад в работу гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрены: руководитель Регионального Исполкома Народного Фронта в Севастополе Лариса Мельник, эксперт Регионального Штаба Народного Фронта в Севастополе Максим Нестеренко.

Медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» награжден военнослужащий Военно-Морского Флота, пребывающий в запасе, Сергей Жогов.

За заслуги в агропромышленном комплексе, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено генеральному директору ООО «Агрофирма «Золотая Балка» Елене Костенко.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личные заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник сельского хозяйства города Севастополя» присвоеноглавному агроному агрономической службы общества с ограниченной ответственностью «СВЗ-Агро» Арсену Ягьяеву.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник образования города Севастополя» присвоено преподавателю Севастопольского торгово-экономического техникума Анатолию Пичугину, учителю истории, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Билингвальной гимназии № 2 Ольге Руденко, учителю-логопеду Детского сада № 131 Маргарите Сухоруковой.

Звание города Севастополя «Заслуженный деятель искусств города Севастополя» присвоено режиссеру-постановщику первой категории Севастопольского театра юного зрителя Ирине Пантелеевой.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник культуры города Севастополя» присвоено: руководителю коллектива самодеятельного искусства образцовой шоу-группы «Звездочки» Балаклавского Дворца культуры Ирине Беловой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Севастопольской детской музыкальной школы № 3 Виктории Домнич, преподавателю Севастопольской детской музыкальной школы № 2 Татьяне Лисовой, заместителю директора по развитию Региональной информационно-библиотечной системы Алле Очеретяной, заведующему структурным подразделением клуба села Новобобровка Орлиновского центра культуры и досуга Татьяне Янгольд.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя» присвоено президенту Севастопольской региональной общественной организации «Детско-юношеская футбольная лига Севастополя» Евгению Репенкову.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный юрист города Севастополя» присвоено: председателю Севастопольского городского суда в отставке Владимиру Золотых, начальнику Управления записи актов гражданского состояния города Севастополя Ирине Жариковой, заместителю руководителя Аппарата – начальнику Управления правовой работы Губернатора и Правительства Севастополя Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Вите Романив, заместителю руководителя Аппарата – начальнику Управления судебно-претензионной работы Правительства Севастополя Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Сергею Смирнову, заместителю начальника юридического управления Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя Ольге Чирковой, депутату Законодательного Собрания города Севастополя I созыва, председателю комиссии Законодательного Собрания города Севастополя I созыва по законодательству и государственному строительству Виктору Посметному.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный экономист города Севастополя» присвоено управляющему Отделением по г. Севастополю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаилу Бежану.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный работник государственной гражданской службы города Севастополя» присвоено начальнику Управления по вопросам государственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Людмиле Зверобоевой, начальнику управления документационного обеспечения Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя Татьяне Изотовой, заместителю руководителя Аппарата – начальнику Управления секретариата, делопроизводства и контроля Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Анне Комых, начальнику организационного управления Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя Ольге Попидченко.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный спасатель города Севастополя» присвоено начальнику поисково-спасательного отряда на водных объектах Спасательной службы Севастополя Сергею Клещеву.

Почетное звание города Севастополя «Заслуженный артист города Севастополя» присвоено артисту драмы – ведущему мастеру сцены Севастопольского театра юного зрителя Жанне Терлецкой, артисту драмы высшей категории артистического персонала театра имени А.В. Луначарского Геннадию Ченцову.

Медалью имени Даши Севастопольской награждены старшая медицинская сестра Городской инфекционной больницы Елена Баклыкова, медицинская сестра Городской инфекционной больницы Наталья Велишаева, младшая медицинская сестра родильного дома № 2 Центра охраны здоровья матери и ребенка Светлана Грищенко, операционная медицинская сестра Севастопольской городской больницы № 9 Наталья Дутка, медицинские сестры Городской больницы № 4 Таисия Ефимова и Хатидже Зейтуллаева, главная медицинская сестра Севастопольской городской больницы № 9 Ирина Ипатова, старшая операционная медицинская сестра Севастопольского городского онкологического диспансера имени А.А. Задорожного Светлана Литвиненко, операционная медицинская сестра Севастопольской городской больницы № 9 Фаина Литош, главная медицинская сестра Специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики Людмила Марченко, старшая операционная медицинская сестра Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Ирина Петрухина, старшая медицинская сестра поликлиники Севастопольской городской больницы № 9 Наталья Унтенко, старшая медицинская сестра Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Юлия Щербань, врач-педиатр Социального приюта для детей и подростков Наталья Сигарева, медицинская сестра отделения милосердия Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Любовь Толмачева.

Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя – член Правительства Севастополя. Елена Сулягина, заместитель начальника Управления – начальник отдела финансирования образования, физической культуры и молодежной политики Департамента финансов города Севастополя Ирина Горелая, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя Анна Островская, заместитель начальника Управления – начальник отдела финансирования градостроительства, отраслей производственной сферы, целевых программ и инвестиций Департамента финансов города Севастополя Надежда Стороженко, заместитель директора Департамента – начальник Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Ирина Щукина.

Премия города Севастополя в области культуры присуждена коллективу шоу-группы «Гуляй душа» Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавский дворец культуры», руководитель — Пастернак Константин Владимирович.

Премия города Севастополя в области физической культуры, спорта и туризма присуждена спортсмену Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу Елене Гапешиной.

Премия города Севастополя в области общественной деятельности присуждена руководителю волонтерского движения группы «ZащитникамV2022» Любови Шмиголь.

Премия города Севастополя в области журналистики присуждена председателю Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Сергею Горбачеву.

Премия города Севастополя в области образования присуждена директору Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Наталии Ломакиной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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