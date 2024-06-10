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В День города севастопольцев будут развлекать квестами, экскурсиями и шоу на ходулях

В День города севастопольцев будут развлекать квестами, экскурсиями и шоу на ходулях

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:01 10.06.2024

Перечень мероприятий, приуроченных празднованию очередной годовщины с момента основания Севастополя, сообщает «Севастопольская газета», таков:

По случаю очередной годовщины со дня основания Севастополя на Малаховом кургане в субботу, 15 июня, проведут праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь».

Музей обороны Севастополя подготовил целую программу, в том числе квесты, экскурсии, мастер-классы и концерты. Посетителям Малахова кургана в этот день предложат экскурсии одного экспоната (с 16.00 до 19.00) в Оборонительной башне Корниловского бастиона, экскурсии по всей экспозиции Оборонительной башни (с 10.00 до 19.45). С 11.00 на всей территории Малахова кургана начнет работать квартал ремесленников.

Для детей будут организованы школа юного иллюстратора и целая серия творческих мастер-классов, с обучением всему: от росписи деревянных магнитиков и изготовления сувениров из гипса до лепки из воздушного пластилина и литья оловянных солдатиков.

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С 16.00 до 20.30 посетителей приглашают на концертную программу, где выступят эстрадно-духовой оркестр Центра народного творчества, а также артисты из Севастопольского городского национально-культурного центра.

С 17.30 до 18.30 на мероприятии гостей будут развлекать Театр на ходулях «Шоу великанов» и живые статуи, стилизованные под эпоху XIX века в костюме горожан, а также Григория Потемкина и Екатерины Великой. Евпаторийского центра культуры и досуга.

Среди других участников концерта — оркестр севастопольского полка Росгвардии и коллективы Культурного комплекса «Корабел».

Любителям фотографий предложат поучаствовать в фотосушке «Праздник в любимом городе».

В День города севастопольцев будут развлекать квестами, экскурсиями и шоу на ходулях

источник: «Севастопольская газета»

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