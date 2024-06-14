В День города в Севастополе открыли обновлённую Доску почёта

В День города, на Доску почёта Севастополя были занесены его жители и трудовые коллективы за значительный вклад в развитие культуры, промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социально-экономическое развитие Севастополя.

Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём города! Легендарному Севастополю сегодня 241 год. Патриотическая столица России, город, который бережно хранит историю в каждой улице, в каждом здании, который переживал не самые лучшие времена, но каждый раз восстанавливался и становился ещё краше и ещё лучше.

Все это благодаря севастопольцам – людям, которые всегда, во все времена, были беззаветно преданы своему городу и своей стране – России. В День города мы по традиции открываем обновлённую Доску почёта, куда ежегодно заносятся настоящие граждане своего города и заслуженные трудовые коллективы – работающие на благо севастопольцев в самых разных сферах. От имени губернатора и Правительства Севастополя благодарю вас за работу, поздравляю с праздником и желаю успехов, процветания и благополучия! С праздником! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя губернатора Алексея Парикина.