В День города в Севастополе открыли обновлённую Доску почёта

В День города, на Доску почёта Севастополя были занесены его жители и трудовые коллективы за значительный вклад в развитие культуры, промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социально-экономическое развитие Севастополя.
Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём города! Легендарному Севастополю сегодня 241 год. Патриотическая столица России, город, который бережно хранит историю в каждой улице, в каждом здании, который переживал не самые лучшие времена, но каждый раз восстанавливался и становился ещё краше и ещё лучше.
Все это благодаря севастопольцам – людям, которые всегда, во все времена, были беззаветно преданы своему городу и своей стране – России. В День города мы по традиции открываем обновлённую Доску почёта, куда ежегодно заносятся настоящие граждане своего города и заслуженные трудовые коллективы – работающие на благо севастопольцев в самых разных сферах. От имени губернатора и Правительства Севастополя благодарю вас за работу, поздравляю с праздником и желаю успехов, процветания и благополучия! С праздником! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя губернатора Алексея Парикина.
На Доску почёта занесены:
— внутригородское муниципальное образование города Севастополя Верхнесадовский муниципальный округ (глава – Кравцова Елена Сергеевна);
— трудовой коллектив государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя «Образовательный центр «Бухта Казачья» имени 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова, Ушакова бригады морской пехоты» (директор – Донцова Татьяна Владимировна);
— трудовой коллектив акционерного общества «Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького» (генеральный директор – Шмельков Владислав Валерьевич);
— трудовой коллектив государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» (директор – Степакин Алексей Вячеславович);
— трудовой коллектив государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская музыкальная школа № 1 имени Николая Андреевича Римского-Корсакова» (директор – Ким Татьяна Аркадьевна);
— трудовой коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (главный врач – Орехова Ангелина Ивановна);
— трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Царь-хлеб» (директор – Кисель Алексей Николаевич);
— трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «СУ-82» (генеральный директор – Кагиян Сергей Георгиевич).
За значительный вклад в развитие культуры, строительства, промышленности, транспортной системы, жилищно-коммунального, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, средств массовой информации, социальной сферы города Севастополя, развитие институтов гражданского общества, добровольчества (волонтёрства), защиту Отечества, безопасности и прав граждан в городе Севастополе на Доску почёта занесены:
⁃ Александрова Наталья Петровна, методист государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук»;
⁃ Афанасенко Анна Валериевна, воспитатель государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 107»;
⁃ Бабенко Виктор Васильевич, электрогазосварщик 6-го разряда государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»;
⁃ Васюра Анатолий Яковлевич, водитель категории C, Е участка специальной техники отдела транспорта (специального и служебного) государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова»;
⁃ Виноградова Екатерина Васильевна, руководитель гуманитарной миссии Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Крымской митрополии Русской Православной Церкви (Московский патриархат);
⁃ Давиденко Руслан Владимирович, тренер-преподаватель государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу»;
⁃ Жидков Дмитрий Борисович, заведующий терапевтическим отделением стационара – врач-терапевт терапевтического отделения стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»;
⁃ Кара-Гяур Людмила Борисовна, артист драмы − ведущий мастер сцены государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского»;
⁃ Карякин Александр Михайлович, начальник управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю, полковник полиции;
⁃ Ковалевский Сергей Васильевич, капитан СРТМ-К «Конструктор Байбаков» общества с ограниченной ответственностью «Голден Фиш»;
⁃ Коваленко Ольга Михайловна, заместитель председателя Севастопольской региональной благотворительной организации поддержки гражданских инициатив «Защитники», руководитель волонтёрского подразделения «Маскировочные сети из Севастополя с любовью»;
⁃ Мелянский Владимир Андреевич, корреспондент редакции телевидения «Севастопольское телевидение» государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»;
⁃ Похиленко Роман Владимирович, помощник начальника караула 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю, старший прапорщик внутренней службы;
⁃ Решетова Оксана Викторовна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов государственного казённого учреждения «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»;
⁃ Селёдкин Андрей Анатольевич, старший гальваник цеха 1127 ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота;
⁃ Ткач Алексей Борисович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройЭксперт».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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