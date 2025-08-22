В День Государственного флага России крымчан отметили заслуженными наградами

Все мы помним наши чувства, когда в самые сложные дни Крымской весны над главными административными зданиями республики взвился родной триколор – символ надежды, защиты и справедливости. Все мы помним нашу радость возвращения домой. Огромную, ни с чем несравнимую радость обретения потерянной Родины. За прошедшие годы Крым состоялся и как республика, и как полноценный субъект Российской Федерации. Это случилось прежде всего благодаря самоотверженной работе крымчан по всем направлениям. Благодаря небезразличным людям, которые изо дня в день трудятся на благо Крыма и всей России, – отметил Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов акцентировал ратный труд военнослужащих, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

Под родным триколором наши воины сегодня идут в бой, он гордо реет над освобожденными населенными пунктами. Спасибо простым крымчанам за единение, за поддержку наших защитников и Верховного Главнокомандующего. Именно так – победим. Да здравствует Россия! – заключил Глава Крыма.

Затем Сергей Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды и знаки отличия Российской Федерации и Республики Крым: звание «Мать-героиня», ордена и медали ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», орден Мужества, медали «За спасение погибавших», Благодарности Президента Российской Федерации, ордена «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», медали «Родительская доблесть», Почетную грамоту Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов также вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Республики Крым. По мнению Главы республики, крымскую молодежь отличают целеустремленность, настойчивость, готовность к движению вперед, а значит, Крыму и России несомненно есть на кого положиться.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым