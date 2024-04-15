В День космонавтики получили активисты «Движения Первых»

В севастопольской школе № 54 прошла торжественная церемония вручения паспортов активистам «Движения Первых». Школа выбрана неслучайно — она носит имя героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина. Участниками акции «Мы – граждане России!» стали 32 школьника – это ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, науке и общественной деятельности в первичных отделениях школ и колледжей Города-Героя.

Поздравляю вас с великим днём. Днём космоса, который открыл Юрий Алексеевич Гагарин. Его имя носит и ваша школа. День первого полёта сейчас помнит весь мир. Каждый знает, что первый космонавт – это гражданин нашей страны. Получение паспорта сегодня для каждого из вас – большой праздник и знаменательный день в жизни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя полковника в отставке, главного инженера ВВС Черноморского флота по авиационному оборудованию Юрия Лях.

Движение формирует среду, способствующую глубокому пониманию детьми их связи с Родиной. Участники «Движения Первых» осознают свою причастность к созданию сильной и независимой страны и готовы посвятить себя развитию общества. Например, программа «Мы – граждане России!» превращает процедуру получения первого паспорта в нечто большее – настоящий праздник, символизирующий взросление. Такие события становятся для ребят символом духовно-нравственных ценностей, которые призван защищать каждый гражданин нашей страны.

Помните, что быть Первым – это не просто почётное звание. Каждый активист – первый в том деле, за которое он берёт ответственность, к которому он присоединяется, которое он любит и которым он горит. С сегодняшнего дня и дальше в своей жизни – будьте Первыми! – говорит председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Севастополя Анна Молчанова.

Программа «Движения Первых» «Мы – граждане России!», реализуемая при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в 2023 году в День космонавтики. Одна из задач акции – сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя