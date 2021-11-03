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В День народного единства Воронцовский и Массандровский дворцы-музеи можно посетить бесплатно
Фото: vikol009, pixabay.com

В День народного единства Воронцовский и Массандровский дворцы-музеи можно посетить бесплатно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:04 03.11.2021

Но только с QR-кодом и паспортом.

4 ноября, в День народного единства Воронцовский и Массандровский дворцы-музеи распахнут свои вековые двери для посетителей. С 9:00 до 17:00 вход на экспозицию «Парадные залы Воронцовского дворца» и на основную экспозицию Массандровского дворца-музея будет осуществляться по БЕСПЛАТНЫМ билетам, которые можно будет получить в кассах Алупуинского музея-заповедника с 9:00 до 16:15. Однако ограничения есть.

Напоминаем, что… вход на экспозиции и выставки Воронцовского и Массандровского дворцов осуществляется только по QR-коду или сертификату (о вакцинации или перенесенном COVID-19), по ПЦР-тесту (не более 7 дней), а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность, — сообщает пресс-служба Алупкинского музея-заповедника.

В крымских дворцах-музеях также напомнили, что с 30 октября по 7 ноября допуск посетителей старше 60 лет на экспозиции и выставки временно приостановлен.

 

В День народного единства Воронцовский и Массандровский дворцы-музеи можно посетить бесплатно

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