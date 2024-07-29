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В День Нептуна в Феодосии искали клад и соревновались на SUP-бордах
фото: пресс-служба АНО "Центр развития Феодосии"

В День Нептуна в Феодосии искали клад и соревновались на SUP-бордах

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:07 29.07.2024

28 июля на пляже «Барабулька» в Феодосии отметили День Нептуна. Развлекательную программу для жителей и гостей города организовал «Центр развития Феодосии».

Отдыхающие стали участниками представления со сказочными персонажами, занимались поисками клада, соревновались на SUP-бордах по сбрасыванию друг друга в воду и в других активностях.

Феодосийцы всегда с воодушевлением участвуют в летних праздниках у моря, – отмечает руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев. – Мы постарались наполнить день интересными конкурсами с элементами соревнования, чтобы максимально задействовать в них всех желающих. Мероприятие получилось динамичным и зрелищным, и подарило отдыхающим яркие эмоции и впечатления.

В День Нептуна в Феодосии искали клад и соревновались на SUP-бордах

фото: пресс-служба АНО «Центр развития Феодосии»

По словам организаторов, в планах уже – следующие пляжные активности.

источник: пресс-служба АНО «Центр развития Феодосии»

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