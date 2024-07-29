В День Нептуна в Феодосии искали клад и соревновались на SUP-бордах

28 июля на пляже «Барабулька» в Феодосии отметили День Нептуна. Развлекательную программу для жителей и гостей города организовал «Центр развития Феодосии».

Отдыхающие стали участниками представления со сказочными персонажами, занимались поисками клада, соревновались на SUP-бордах по сбрасыванию друг друга в воду и в других активностях.

Феодосийцы всегда с воодушевлением участвуют в летних праздниках у моря, – отмечает руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев. – Мы постарались наполнить день интересными конкурсами с элементами соревнования, чтобы максимально задействовать в них всех желающих. Мероприятие получилось динамичным и зрелищным, и подарило отдыхающим яркие эмоции и впечатления.

По словам организаторов, в планах уже – следующие пляжные активности.

источник: пресс-служба АНО «Центр развития Феодосии»

Просмотры: 13