В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев

В Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина, приуроченная к 76-летию окончания Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Валентин Демидов, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, члены крымского правительства и парламента, представители городского совета, администрации города, а также руководство силовых структур. В торжественной обстановке присутствующие возложили венок и цветы к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина. Завершилось мероприятие минутой молчания, традиционно сопровождавшейся салютом оружейных залпов.

Напомним, 3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Ранее памятная дата отмечалась 2 сентября.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.