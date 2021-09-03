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В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев

В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 03.09.2021

В Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина, приуроченная к 76-летию окончания Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Валентин Демидов, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, члены крымского правительства и парламента, представители городского совета, администрации города, а также руководство силовых структур. В торжественной обстановке присутствующие возложили венок и цветы к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина. Завершилось мероприятие минутой молчания, традиционно сопровождавшейся салютом оружейных залпов.

В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев

Напомним, 3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Ранее памятная дата отмечалась 2 сентября.

В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В день окончания Второй мировой войны в Симферополе почтили память погибших героев  

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