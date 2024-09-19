В день оружейника бойцы СВО благодарят крымских кулибиных за защиту от дронов

«Без средств РЭБ боевая автотехника на передке не живет больше недели», — в день оружейника бойцы благодарят крымских кулибиных за защиту от дронов.

Без защиты от дронов автотехника как обычная, так и бронированная, редко проживет больше недели. На «дорогах смерти» вражеские дроны любой ценой пытаются поразить наши подразделения. Анализаторы дронов и средства РЭБ собранные крымскими кулибиными с Народным фронтом спасают технику и жизни бойцов на передовой.

Бойцы делятся, что невозможно недооценить ценность вклада народных кулибиных, которые сами разрабатывают, создают и постоянно совершенствуют средства РЭБ.

Как только что-то появляется в диапазоне видимости анализатора дронов, то сразу дает сигнал экипажу, а станция РЭБ уводит в сторону. Причем на такую дистанцию, что даже визуально водитель не видит. По тем дорогам, где без станции РЭБ в принципе нельзя перемещаться, у нас все хорошо, и люди живы, здоровы, и автомобиль не поврежден, — делится крымский боец с позывным «Колос».

Прямо сейчас ещё для 4 подразделений в зоне СВО создаются РЭБы и анализаторы частот от мастеров Кулибин-клуба Народного фронта. Кроме того, крымские разработки уже переданы бойцам на Курском направлении.

В день оружейника бойцы просят поздравить и наших крымских кулибиных, которые по зову души сутками совершенствуют системы защиты от Дронов, боевые птички, системы сброса, модернизируют фронтовые авто. Крымские народные разработчики вместе с нашими ребятами как могут приближают нашу общую победу, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8