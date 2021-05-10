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В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России
Фото: Крым 24

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 10.05.2021

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО) в десяти городах на юге России провели праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, произвели 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд.

Для производства артиллерийских залпов в военных гарнизонах задействовали 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применили более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30, — отмечает пресс-служба ЮВО.

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

На юге России праздничные салюты состоялись в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

В столице Крыма салют длился 10 минут. Он начался в 22:00, салютные залпы давали с возвышенности в районе городища «Неаполь Скифский».

Фото: Крым 24. Видео: Вести-Крым.

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

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