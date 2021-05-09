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В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:17 09.05.2021

В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне офицеры Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с руководителем ведомства, генерал-майором юстиции Владимиром Терентьевым возложили цветы к Вечному огню на аллее Героев в симферопольском парке им. Гагарина.

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

Офицеры почтили минутой молчания память всех, кто сражался на фронтах за освобождение Родины и безвинно погиб от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

Владимир Терентьев отметил, что задача офицеров и всех ныне живущих – беречь и бесконечно благодарить ныне живущих фронтовиков, воспитывать на их героических историях молодежь, чтить Память сложивших головы солдат, не позволять очернять историю.

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

Сегодня сотрудники Главного следственного управления во всех районах полуострова принимают участие в памятных митингах и торжественных мероприятиях, навещают с подарками ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, искренне благодарят их за Победу.

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

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