В День Победы крымские следователи почтили память павших фронтовиков

В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне офицеры Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю во главе с руководителем ведомства, генерал-майором юстиции Владимиром Терентьевым возложили цветы к Вечному огню на аллее Героев в симферопольском парке им. Гагарина.

Офицеры почтили минутой молчания память всех, кто сражался на фронтах за освобождение Родины и безвинно погиб от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Терентьев отметил, что задача офицеров и всех ныне живущих – беречь и бесконечно благодарить ныне живущих фронтовиков, воспитывать на их героических историях молодежь, чтить Память сложивших головы солдат, не позволять очернять историю.

Сегодня сотрудники Главного следственного управления во всех районах полуострова принимают участие в памятных митингах и торжественных мероприятиях, навещают с подарками ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, искренне благодарят их за Победу.