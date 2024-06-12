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В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:07 12.06.2024

«Всё — для фронта! Всё — для Победы!». Под таким девизом крымские следователи с первых дней СВО помогают бойцам. Офицеры на связи с подразделениями и в будни, и в праздники. А в значимые для страны даты следователи в особенности хотят поддержать передовую и сказать солдатам «спасибо'» за их подвиги.

В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

Сегодня утром на Херсонское направление из ведомства отправились две подготовленные для фронта «Нивы».

Гумгруз следователи собрали вместе с добровольцами Симферополя и Краснодарского края. Частичку тепла передали педагоги и ученики школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко Симферополя — детские письма и бытовые принадлежности. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев пожелал волонтёрам успешной дороги, поблагодарив за вклад в приближение Победы, — сообщили в Следкоме.

В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

А нашим парням на передовой крымские следователи желают в этот важный для страны день крепости духа, стойкости, сил!

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В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

Фото: Следком

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