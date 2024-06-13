В День России на горных вершинах Крыма спасатели подняли триколоры

12 июня Флаг России был развернут в горах Крыма: на вершинах Ай-Петри, на высоте 1 234 метра над уровнем моря, Северная Демерджи, Бурун-Кая в Качинской долине, а также у Братской могилы участников Евпаторийского десанта. Так крымские спасатели присоединились к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню России.

Такая акция по водружению флагов на вершинах крымских гор и в других знаковых местах, находящихся в зонах ответственности спасателей, в День России уже является традицией. Таким образом, спасатели поддерживают дух патриотизма и гордости за свою страну, — отметил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.