В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

В рамках празднования Дня России на вершине горы Демерджи крымские спасатели установили флаг Российской Федерации.

В подъеме на вершину и водружении триколора приняли участие сотрудники части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Традиции водружения флага Российской Федерации на высших точках полуострова уже семь лет. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие государственного символа над полуостровом – это, прежде всего, проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом. Это символ единой, независимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость, — подчеркнули крымские спасатели.