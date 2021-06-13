Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

crimeapress_news



реклама в крыму
В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 13.06.2021

В рамках празднования Дня России на вершине горы Демерджи крымские спасатели установили флаг Российской Федерации.

В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

В подъеме на вершину и водружении триколора приняли участие сотрудники части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

Традиции водружения флага Российской Федерации на высших точках полуострова уже семь лет. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие государственного символа над полуостровом – это, прежде всего, проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом. Это символ единой, независимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость, — подчеркнули крымские спасатели.

В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

Фото: ГУ МЧС России по РК

 

В День России на вершине горы Демерджи в Крыму водрузили триколор

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.