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В День России триколоры развеваются над вершинами Крымских гор

В День России триколоры развеваются над вершинами Крымских гор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 12.06.2023

Крымские спасатели присоединились к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню России, являющимся символом независимости и свободы нашего государства. Сегодня министр ЧС РК Сергей Садаклиев, начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко и 6 сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили подъем на вершину горы Демерджи (городской округ Алушта). Поднявшись на высоту 1 359 м над уровнем моря, они водрузили там флаги Российской Федерации, Крыма, КРО «РОССОЮЗСПАС» и ГКУ РК КРЫМ-СПАС».

В День России триколоры развеваются над вершинами Крымских гор

Сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 7 человек совершили подъем на вершину Ак-Кая в Белогорском районе. На известной всему Крыму Белой скале, на высоте 325 метров над уровнем моря, сегодня развеваются флаги Российской Федерации, Республики Крым и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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В День России триколоры развеваются над вершинами Крымских гор

Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с представителями КРО «РОССОЮЗСПАС» традиционно установили флаг России на так называемых «зубцах» вершины горы Ай-Петри.

В День России триколоры развеваются над вершинами Крымских гор

Восемь сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили подъем на гору Ай-Георгий, на высоту 498 метров над уровнем моря. Спасатели преодолели путь на автомобиле высокой проходимости, затем в пешем порядке поднялись по сложному скальному рельефу на вершину, где водрузили флаги России, Крыма и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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