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В День России в Севастополе прошёл фестиваль военных оркестров
Фото: sev.gov.ru

В День России в Севастополе прошёл фестиваль военных оркестров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:37 12.06.2021

12 июня в Севастополе, на площади Нахимова состоялось торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля военных оркестров.

Программа фестиваля началась с шествия от улицы Ленина до площади Нахимова военных оркестров Крымского соединения, штабов Южного, Центрального и Приволжского округов войск национальной гвардии России, Образцово-показательного оркестра Росгвардии, военного оркестра бригады специального назначения и отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота.

На главной площади города фестиваль открывали более 300 музыкантов, которые исполнили гимн России и гимн города Севастополя. В программе выступления были также всеми известные произведения, в числе которых «Севастопольский вальс».

Сегодня мы в четвёртый раз проводим в Севастополе Всероссийский фестиваль военных оркестров Росгвардии под названием «Всегда на страже – 2021». Мне, как организатору, почётно, что именно этот фестиваль проводится в День России, и город идёт нам на встречу. Выступать в такой день – это вдвойне почётно для всех нас, — рассказал начальник военного оркестра, заслуженный артист города Севастополя Валентин Таев.

После торжественного открытия фестиваля на главной сцене города прошёл марафон концертных выступлений военных оркестров. Завершится праздник исполнением Образцово-показательным оркестром Росгвардии Государственного гимна Российской Федерации.

В День России в Севастополе прошёл фестиваль военных оркестров

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