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В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка

В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:27 15.06.2024

14 июня в музее-заповеднике можно было услышать концерт под открытым небом: «Музыка на закате» стала подарком Херсонеса ко Дню города Севастополя.

Возле смотровой площадки на северном берегу собралось множество гостей. Теплый летний вечер, морской бриз и лучи заходящего солнца создали в Херсонесе волшебную и умиротворяющую атмосферу, которая позволила каждому настроиться на восприятие музыки древнего города. Посетители с удовольствием располагались на пледах или пуфиках и слушали популярные и авторские мелодии в исполнении Максима Перова. Выступление было приурочено ко Дню основания Севастополя.

В нашем городе любят и уважают историю, поэтому этот праздник – один из самых значимых. Он объединяет людей, которые любят Севастополь и гордятся им, всех, кто трудится на его благо, сохраняет и приумножает многовековые традиции. В качестве подарка городу и его жителям музей-заповедник организовал концерт «Музыка на закате». Уверена, что наша новая площадка станет постоянным местом проведения творческих встреч и концертов в Херсонесе Таврическом!, – цитирует пресс-служба директора музея-заповедника Елену Морозову.

В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка В День рождения Севастополя в Херсонесе на закате звучала музыка

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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