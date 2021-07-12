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В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек

В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 12.07.2021

Первая очередь СОК им. 200-летия Севастополя сдана в срок. Сегодня спортивно-оздоровительный комплекс посетили уже первые жители города.

Для всех любителей спорта свои двери открыл СОК им. 200-летия Севастополя. Площадки уже пользуются определённым спросом: порядка ста севастопольцев записались на занятия. Это первая цифра и мы ожидаем, что количество людей будет расти, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева. 

С 5:00 до 10:00 посещение комплекса будет свободным для всех. В открытом доступе —  легкоатлетическое ядро, а также универсальная площадка для игры в футбол, баскетбол и волейбол.
В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек

Зарегистрироваться для занятий спортом на комплексе все желающие могут ежедневно с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт. Бесплатная парковка для занимающихся на стадионе предоставляется на 1,5 часа.

Напомним, универсальный стадион предусмотрен для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, теннисом, мини-футболом и регби. Трибуны стадиона рассчитаны на 2 тысячи зрителей, парковка площадью 8400 кв. м вмещает 264 автомобиля. Следующий этап строительства — плавательный бассейн, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В день СОК им. 200-летия Севастополя посетили порядка ста человек

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