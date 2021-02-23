В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню

Сегодня в Ялте руководство города, представители ялтинских общественных организаций и кадеты возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Холм Славы

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, первый заместитель главы администрации Владимир Буряк, заместитель главы администрации Светлана Новодацкая, участники боевых действий, члены Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, Ялтинского отделения ДОСААФ России, народного ополчения, кадеты и молодежные организации города. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.