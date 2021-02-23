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В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню

В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 13:14 23.02.2021

Сегодня в Ялте руководство города, представители ялтинских общественных организаций и кадеты возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Холм Славы

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, первый заместитель главы администрации Владимир Буряк, заместитель главы администрации Светлана Новодацкая, участники боевых действий, члены Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, Ялтинского отделения ДОСААФ России, народного ополчения, кадеты и молодежные организации города. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших воинов минутой молчания.

В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В День защитника Отечества в Ялте возложили цветы к Вечному огню

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