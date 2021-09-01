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«Верево Сити»
В День знаний крымчанин выиграл в гослотерею более 4 миллионов рублей
фото: пресс-служба "Столото"

В День знаний крымчанин выиграл в гослотерею более 4 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:17 01.09.2021

В День знаний, 1 сентября, был разыгран суперприз в государственной лотерее «Рапидо». Победителем 224032-го тиража и обладателем суммы в 4 454 987 руб.оказался житель Крыма.

Счастливчик пока не обратился за выигрышем. Известно лишь, что билет за 150 руб. был куплен в Симферополе. По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации в первом и во втором полях билета. Победитель отметил 8, 11,5, 4, 19, 1, 7, 12, 1, благодаря этому первый день осени  теперь для него незабываем, ведь за несколько минут он стал лотерейным миллионером, — отмечают в пресс-службе «Столото».

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

В День знаний крымчанин выиграл в гослотерею более 4 миллионов рублей

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