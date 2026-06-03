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Новости Республики

В департаменте транспорта Севастополя рассказали, как удобно оплачивать проезд в общественном транспорте

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 14:12 03.06.2026

Для оплаты проезда в общественном транспорте принимаются бесконтактные карты «Мир», а также Visa и Mastercard российских банков. Оплата с помощью смартфонов и смарт-часов поддерживается только для карт платежной системы «Мир».

Списание средств за поездку может произойти не сразу, а в течение дня или даже нескольких суток после ее завершения из-за офлайн-режима работы терминалов.

Если на карте недостаточно средств, она попадет в стоп-лист. Для погашения задолженности и вывода карты из стоп-листа необходимо воспользоваться личным кабинетом пассажира. Обновление стоп-листа на терминалах происходит в течение дня.

На стационарных терминалах можно оплатить проезд только за одного человека. Чтобы купить билеты на несколько пассажиров одной картой, нужно обратиться к водителю или кондуктору.

Вывести карту из стоп-листа, а также посмотреть историю поездок и списаний можно на портале bilet.nspk.ru, предварительно зарегистрировавшись и добавив карту в личном кабинете. Там же доступна информация о погашении задолженностей. Данные о поездках появляются на портале по мере выгрузки информации с транспортных терминалов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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