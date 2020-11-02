В департаменте труда и соцзащиты населения администрации Симферополя: приёма нет!

В департаменте труда и социальной защиты населения администрации Симферополя временно прекращен очный прием граждан.
Данные меры вводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы. — Актуальная информация будет постоянно обновляться на сайте и в социальных сетях на страницах администрации города Симферополя и Департамента. Указанный режим будет действовать до особого распоряжения. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Берегите свое здоровье!
Обращения граждан и организаций принимаются только в письменном виде (прозрачные ящики при входе в здание или Почтой Крыма: бул. Франко, 25, г. Симферополь, 295034) и в электронном виде (электронная почта: social@simf.rk.gov.ru).
Бланки заявлений на меры социальной поддержки и образцы их заполнения размещены на официальном
Заполненное заявление и прилагаемые к нему документы также можно оставить в прозрачном ящике для приема обращений граждан у входа в здание (г. Симферополь, бул. Франко, 25).
Контактные телефоны для получения консультаций в Департаменте труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя:
- Пособия семьям с детьми: 60-01-90, 25-32-01, +7-978-729-50-24, +7-978-914-37-07
- Льготы, компенсации: 60-02-04, 62-09-91, 27-37-38, +7-978-988-32-60
- Компенсация на погребение: 62-09-45
- Вопросы опеки и попечительства недееспособных: 62-09-09
- Материальная помощь: 25-15-42
- Приемная: 27-40-80
- Канцелярия: 25-15-42
- Код города Симферополя – 3652.
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