Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Социальная сфера РК | В департаменте труда и соцзащиты населения администрации Симферополя приёма нет!

crimeapress_news

В департаменте труда и соцзащиты населения администрации Симферополя: приёма нет!
иллюстрация: mohamed_hassan (pixabay.com)

В департаменте труда и соцзащиты населения администрации Симферополя приёма нет!

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:57 02.11.2020

В департаменте труда и социальной защиты населения администрации Симферополя временно прекращен очный прием граждан.

Данные меры вводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы. — Актуальная информация будет постоянно обновляться на сайте и в социальных сетях на страницах администрации города Симферополя и Департамента. Указанный режим будет действовать до особого распоряжения. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Берегите свое здоровье!

Обращения граждан и организаций принимаются только в письменном виде (прозрачные ящики при входе в здание или Почтой Крыма: бул. Франко, 25, г. Симферополь, 295034) и в электронном виде (электронная почта: social@simf.rk.gov.ru).

Бланки заявлений на меры социальной поддержки и образцы их заполнения размещены на официальном сайте Департамента.

Заполненное заявление и прилагаемые к нему документы также можно оставить в прозрачном ящике для приема обращений граждан у входа в здание (г. Симферополь, бул. Франко, 25).

Контактные телефоны для получения консультаций в Департаменте труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя:

  • Пособия семьям с детьми: 60-01-90, 25-32-01, +7-978-729-50-24, +7-978-914-37-07
  • Льготы, компенсации: 60-02-04, 62-09-91, 27-37-38, +7-978-988-32-60
  • Компенсация на погребение: 62-09-45
  • Вопросы опеки и попечительства недееспособных: 62-09-09
  • Материальная помощь: 25-15-42
  • Приемная: 27-40-80
  • Канцелярия: 25-15-42
  • Код города Симферополя – 3652.

В департаменте труда и соцзащиты населения администрации Симферополя приёма нет!

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.