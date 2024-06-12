В детских лагерях Евпатории отдыхают более 5 тысяч детей

На сегодняшний день в детских оздоровительных лагерях Евпатории отдыхают более 5 тысяч ребят из разных регионов страны. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Иван Просоедов.
По его словам, в их числе 1 884 школьника из вновь присоединенных территорий и 332 – из региона, пострадавшего от весеннего паводка.
Всего этим летом в Евпатории будут работать 13 детских лагерей. Ребят ждут тематические смены по образовательному, театральному, патриотическому, экологическому и другим направлениям.
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