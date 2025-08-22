В детских лагерях Крыма отметили День Государственного флага

22 августа на четвертой смене более 300 вожатых студенческих отрядов Республики Крым в 13 лагерях участвуют в благоустройстве территорий вокруг флагштоков, проводят торжественные линейки с поднятием триколора, а также флешмобы, конкурсы рисунков и творческие вечера, создавая торжественную атмосферу для этого значимого события.

Участие студенческих отрядов Республики Крым в праздновании Дня флага играет ключевую роль в жизни детей, отдыхающих в лагерях. Студенты не только активно участвуют в организации и реализации мероприятий, но и становятся настоящими наставниками и вдохновителями для ребят. Для детей это важный момент, который формирует чувство патриотизма и гордости за свою страну. Поднятие флага — это не просто формальность, а символ единства, который объединяет всех на территории лагеря, – отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Такие мероприятия становятся символом патриотизма и единства, объединяющего детей и молодежь. Студенческие отряды активно работают над тем, чтобы сделать празднование Дня флага ярким и запоминающимся. Прикосновение к традициям и культуре нашей страны формирует у детей чувство гордости за свою Родину и помогает им осознать важность патриотизма.

В этот важный праздник для нашей страны лагерь наполнен радостными чувствами детей. Целый день звучит праздничная музыка, ребята с нетерпением ждут вечернего концерта. Отрадно видеть искренние улыбки на лицах детей и вожатых. Быть частью этого празднества – значит вносить свой вклад в воспитание патриотизма и любви к родине, что особенно важно в наше время, – делится впечатлениями вожатая ДОЛ «Кипарис» из студенческого педагогического отряда «Мириада» Крымского регионального отделения РСО Полина Долгополова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

