В детских садах Севастополя прошёл семейный выходной

Субботнее утро севастопольские семьи провели на мероприятии «Детский сад с семьей – совместный выходной».

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности во всех дошкольных образовательных учреждениях Севастополя состоялся «день открытых дверей». Для детей, мам и пап сотрудники детских садов организовали викторины, семейные старты, танцевальные флешмобы, творческие мастер-классы, клубы по интересам и многое другое.

Впервые идея проведения семейного выходного дня в детских садах Севастополя появилась в 2024 году, в Год семьи. Мы провели несколько таких мероприятий и убедились, что есть отклик среди родителей. В этом году мы продолжаем добрую традицию. Идея заключается в том, чтобы объединить детей, родителей и дошкольных работников. Совместная деятельность раскрепощает, заряжает положительными эмоциями, а дети надолго запомнят, как они с мамами и папами делали поделки и соревновались в эстафетах в любимом детском саду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента образования и науки Севастополя Елену Андрус.

К празднику начали готовиться заранее, дети приносили семейные фотографии, которые были размещены на фотовыставках в детских садах.

В некоторых детских садах были организованы семейные экскурсии по достопримечательностям Севастополя.

В Малой академии наук также прошел семейный фестиваль. 35 команд выполняли задания на десяти увлекательных локациях: робототехника, креативное фото, фиджитал-танцы, рисование, китайские палочки и многое другое.

Этот праздник стал ярким примером силы семейных уз и радости совместного достижения целей. Теперь наши дети знают точно: самые важные победы случаются тогда, когда рядом близкие люди, — отмечает директор Малой академии наук Сергей Пасеин.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя