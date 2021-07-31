В Детский лагерь «Ласпи» под Севастополем приехали с проверкой специалисты

Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» по поручению Михаила Развожаева посетили вице-губернатор Игорь Михеев и главный внештатный педиатр Севастополя Борис Морозов. Главная цель поездки — оценить обстановку в учреждении и проверить, как организован отдых детей. Напомним, в соцсетях активно обсуждалась информация о том, что в лагере выявлена вспышка коронавируса. Споры не утихали даже после официального комментария о том, что бессимптомное течение заболевания выявлено только у одного ребенка. На сегодняшний день у лагеря одно уведомление от Роспотребнадзора по одному заболевшему ребенку.

Заболевания были неделю назад, три ребенка были доставлены в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. У всех детей, которые находились в изоляторе и тех, кто с ними контактировал, были взяты ПЦР-тесты. Согласно требованиям Роспотребнадзора было принято решение, что ребенок с положительным тестом, хотя заболевание протекало бессимптомно, и весь отряд, с которым он контактировал, был изолирован и отправлен из лагеря. Трое детей с ОРВИ, которые были госпитализированы неделю назад, выписаны из больниц и находятся дома, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Из лагеря выехали 152 человека: 20 контактный отряд, 62 — по инициативе родителей, 70 — из-за плохого самочувствия по рекомендации Роспотребнадзора. Отправляют домой отдыхающих при выявлении температуры выше 37,1 градуса. Однако у большей части попадающих в изолятор она поднимается не по причине инфекционного заболевания, а из-за перегрева, подчеркнул главврач лагеря.

Если я смотрю ребенка, и у него неспецифические жалобы – головная боль, слабость, головокружение, незначительное повышение температуры тела, но при этом у него полностью отсутствуют признаки инфекционной патологии, то есть, у него свободно дышит нос, чистое горло, миндалины чистые, тогда я ребенка оставляю в изоляторе, потому что это явные признаки перегрева, — заявилДмитрий Кузнецов.

Медработники в лагере присутствуют на каждом мероприятии, в столовой во время приема пищи, посещают отряды. По словам Дмитрия Кузнецова, при наличии каких-либо жалоб ребенка сразу осматривает специалист – это правило номер один для врачей лагеря. И только по результатам осмотра принимается решение – оставить ребенка в изоляторе или вернуть в отряд.

Сейчас в лагере продолжается проверка Роспотребнадзора. В ее рамках были выявлены несколько организационных нарушений, которые руководством «Ласпи» своевременно устраняются, подчеркнул Игорь Михеев.

Вчера на межведомственной комиссии мы договорились, что в промежуток между сменами – с 4 по 7 августа — мы сюда еще раз выедем коллегиально, при соблюдении всех норм и требований. Здесь соберется межведомственная комиссия, представители Департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, приедут медики, педиатры инфекционной больницы, — говорит вице-губернатор.

Кроме того, в период между сменами все помещения лагеря продезинфицируют и подготовят к приему новых отдыхающих. По словам Игоря Михеева, на следующую смену планируют приехать более 500 детей, отказов на сегодняшний день нет.

Родители детей, которых отправили домой преждевременно по причине выявления повышенной температуры тела, за получением компенсации могут обратиться в главный офис автономного учреждения «Региональный детский образовательный центр «Планета детства».