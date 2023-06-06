В Детский центр медицинской реабилитации Севастополя поступило новое оборудование

В севастопольский Детский центр медицинской реабилитации поступило новое оборудование по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это тренажеры для подъема по лестнице, роботизированный велоэргометр, прикроватный велотренажер, пневматическое устройство для точечного массажа и аппарат для электропунктурной диагностики. Новое оборудование предназначено для реабилитации больных с поражением центральной нервной системы, детским церебральным параличом с двигательными нарушениями, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Детская реабилитационная помощь в Севастополе – это современная трехуровневая система оказания медицинской помощи детям от 0 до 18 лет. С 2023 года функционирует круглосуточный стационар на 30 коек. Реабилитационная помощь в Севастополе – активно развивающаяся область с достойным оборудованием и высококлассными специалистами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента здравоохранения Викторию Перцеву.

Применение нового оборудования поможет повысить эффективность реабилитации благодаря возможности стимулировать те зоны, на которые нельзя воздействовать с помощью рук или лечебной физкультуры.

Оборудование помогает детям после тяжелых травм, с поражением периферической нервной системы. Например, тренажер для голеностопных, коленных и тазобедренных суставов может обеспечить проведение виртуализации и занятий на координацию и равновесие. Одно из последних достижений в сфере медицинских технологий, которое получили в детском центре, – нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм. Занятия в нем помогают пациенту для удержания позы, обучению двигательным навыкам. Костюм восстанавливает мышечный тонус, увеличивает силовую выносливость мышц и существенно сокращает сроки реабилитации пациентов, — отмечает заведующая Детским центром медицинской реабилитации Лариса Твердохлеб.

Напомним, всего по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» уже поступило около 80 единиц оборудования, до конца года запланирована поставка еще около 300 единиц.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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