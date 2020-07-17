В детской больнице Керчи действует современный рентгенологический комплекс

На установленном в Керченской городской детской больнице современном цифровом рентгенологическом комплексе «Renex» за 6 месяцев 2020 года обследования прошли 394 маленьких пациента. Оборудование было установлено в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

Комплекс позволяет получать снимки ЛОР-органов, органов грудной клетки и брюшной полости, костно-суставной системы. Также на рентгенологическом комплексе проводится контрастная урография. Снимки высокого разрешения выводятся на экран, их можно передать по локальной интернет сети узким специалистам больницы или сохранять на электронном носителе, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Игоря Чемоданова.

Оборудование, подчёркивают специалисты, является безопасным как для медицинских работников, так и для их пациентов. Направление на обследование выдают участковые педиатры, узкие специалисты и врачи стационара. В период действия ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, диагностические обследования проводятся в режиме соблюдения мер безопасности.